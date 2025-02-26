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У берегов Польши в сетях запутался горбатый кит

  • 26.02.2025, 19:41
У берегов Польши в сетях запутался горбатый кит

Его спасали четыре часа.

Возле курортного города Мендзыздрое, что на северо-западе Польши, спасатели и зоозащитники несколько часов освобождали из рыболовных сетей горбатого кита.

Об этом сообщает Wirtualna Polska.

Сначала фотографию морского млекопитающего опубликовал в социальных сетях директор Морской поисково-спасательной службы Польши Себастьян Клюска. Животное запуталось в рыболовных сетях в Балтийском море возле польского Мендзыздрое.

В спасении животного участвовали, кроме спасателей, представители местного природоохранного парка.

Для точной оценки ситуации использовался дрон. Спасатели Морской поисково-спасательной службы остались на берегу, а к киту на лодках подплыли сотрудники Волинского национального парка, что на одноименном острове.

«Именно они освободили животное», – уточнил представитель Рафал Гек, представитель Морской поисково-спасательной службы, в комментарии Wirtualna Polska.

По оценкам Гека, акция спасения длилась всего четыре часа.

«Этот случай с китом – третий на моей памяти», – сказал он, добавив, что в двух предыдущих случаях животные, к сожалению, не выжили.

В водах Балтийского моря горбатые киты встречаются крайне редко. Ученые до сих пор исследуют причины миграции этих крупных морских млекопитающих.

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