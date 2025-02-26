У берегов Польши в сетях запутался горбатый кит 26.02.2025, 19:41

Его спасали четыре часа.

Возле курортного города Мендзыздрое, что на северо-западе Польши, спасатели и зоозащитники несколько часов освобождали из рыболовных сетей горбатого кита.

Об этом сообщает Wirtualna Polska.

Сначала фотографию морского млекопитающего опубликовал в социальных сетях директор Морской поисково-спасательной службы Польши Себастьян Клюска. Животное запуталось в рыболовных сетях в Балтийском море возле польского Мендзыздрое.

В спасении животного участвовали, кроме спасателей, представители местного природоохранного парка.

No dobra łapcie hit. Był wilk 🐺 w Łebie, pies na Bugu a teraz Humbak Długopłetwiec oceaniczny. W okolicach Dziwnowa na terenie Wolińskiego Parku Narodowego BSR Dziwnów pomaga w rozplątaniu zwierzaka. @PolsatNewsPL @tvn24 @tvp3szczecin @Olejarczyk_Onet @wirtualnapolska… pic.twitter.com/0xhIOE5uia — Sebastian Kluska (@KluskaSebastian) February 26, 2025

Для точной оценки ситуации использовался дрон. Спасатели Морской поисково-спасательной службы остались на берегу, а к киту на лодках подплыли сотрудники Волинского национального парка, что на одноименном острове.

«Именно они освободили животное», – уточнил представитель Рафал Гек, представитель Морской поисково-спасательной службы, в комментарии Wirtualna Polska.

🚨Kto ze mną na profilu ten zobaczy filmik bomba, kto nie obserwuje ten trąba Moment uwolnienia #humbak

Film Grzegorz Smoter BSR Dziwnów 🫡‼️‼️‼️🚨 pic.twitter.com/zGDjqagL38 — Sebastian Kluska (@KluskaSebastian) February 26, 2025

По оценкам Гека, акция спасения длилась всего четыре часа.

«Этот случай с китом – третий на моей памяти», – сказал он, добавив, что в двух предыдущих случаях животные, к сожалению, не выжили.

В водах Балтийского моря горбатые киты встречаются крайне редко. Ученые до сих пор исследуют причины миграции этих крупных морских млекопитающих.

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