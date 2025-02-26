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Большинство украинцев выступают за вступление в ЕС и НАТО

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  • 26.02.2025, 19:53
Большинство украинцев выступают за вступление в ЕС и НАТО

Опрос.

Большинство опрошенных украинцев выступают за вступление государства в Европейский Союз и НАТО.

Об этом говорится в опросе Socis за февраль 2025 года, который есть в распоряжении NV.

68.1% проголосовали бы за вступление Украины в ЕС на соответствующем референдуме, а 21% - против.

Вступление Украины в НАТО поддерживают 65.5% респондентов. Выступают против 22.9%.

Опрос проводился 3−9 февраля 2025 года методом личного интервью (face to face) с использованием планшетов (CAPI). Всего было опрошено 2000

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