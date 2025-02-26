Большинство украинцев выступают за вступление в ЕС и НАТО

Большинство украинцев выступают за вступление в ЕС и НАТО1
- 26.02.2025, 19:53
Опрос.
Большинство опрошенных украинцев выступают за вступление государства в Европейский Союз и НАТО.
Об этом говорится в опросе Socis за февраль 2025 года, который есть в распоряжении NV.
68.1% проголосовали бы за вступление Украины в ЕС на соответствующем референдуме, а 21% - против.
Вступление Украины в НАТО поддерживают 65.5% респондентов. Выступают против 22.9%.
Опрос проводился 3−9 февраля 2025 года методом личного интервью (face to face) с использованием планшетов (CAPI). Всего было опрошено 2000