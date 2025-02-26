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Видеофакт: Немецкая овчарка «зайцем» каталась по всему Гродно на транспорте

  • 26.02.2025, 20:04
Видеофакт: Немецкая овчарка «зайцем» каталась по всему Гродно на транспорте

Ее никак не могли поймать.

В Гродно 26 февраля многие жители присоединились к поиску сбежавшей немецкой овчарки по кличке Найда — она без конца пересаживалась из одного троллейбуса в другой, забегала в автобусы и оперативно меняла улицу за улицей. Хозяйка просила помощи у читателей «АвтоГродно».

— Мы живем в частном секторе на Янки Купалы и вечером наши дети забыли закрыть калитку. Сегодня утром мы заметили, что наша собака Найда убежала. Я сразу же разместила объявления о поиске в различных чатах «Потеряшек» и мне стали поступать сообщения от разных людей о том, что наша собака катается на общественном транспорте, — рассказывала хозяйка Найды Екатерина.

— В 5 утра нашу собаку видели возле «Автобусного парка», где Найда села в автобус номер 35, а затем вышла на улице Лидской. Еще один человек сообщил, что на Лидской наша собака села в троллейбус № 3. Потом ее видели возле памятника танку на Советской площади и она прогуливалась рядом с детьми. Потом Найда снова села в троллейбус № 3 и вышла возле «Дома связи». Там она пересела в троллейбус № 12 и после этого ее уже не видели, — рассказывала Екатерина хронологию поездок своей собаки, собранной по информации очевидцев в гродненских чатах.

Хозяйка не знает, откуда у Найды такая тяга к путешествиям по Гродно. Лет пять назад она выбежала со двора и на ближайшей остановке запрыгнула в автобус. Тогда тоже прокатилась на общественном транспорте, но ее быстро нашли.

Теперь же сообщения о поиске Найды увидела водитель троллейбуса № 12, женщина взяла овчарку к себе в кабину и возила по Гродно до встречи с хозяйкой.

«Спасибо огромное женщине из 12 троллейбуса! Наконец-то наша Найда нашлась и она в полном порядке», — написала в редакцию «АвтоГродно» хозяйка собаки Екатерина.

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