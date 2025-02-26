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В Беларуси начали продавать авиатуры в Болгарию

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  • 26.02.2025, 20:23
  • 3,472
В Беларуси начали продавать авиатуры в Болгарию

Сколько стоят.

Поток белорусов в Болгарию в ближайшее время серьезно увеличится – операторы снова стали продавать авиатуры в эту страну. Правда, есть нюансы.

Из Минска самолеты на болгарские курорты не летают уже почти четыре года. Поклонники Солнечного Берега и Золотых Песков, конечно же, находили пути, как добраться туда. В основном по земле.

Теперь появился шанс отправиться на море на самолете.

«Туристы очень соскучились по благоухающим розам, шопскому салату, сочным томатам, вкусным фруктам и болгарскому гостеприимству», – объясняет туроператор, почему было решено снова заняться этим направлением.

Но все не так просто. Самолеты из Минска будут летать через Стамбул. В онлайн-подборе также можно найти рейсы из Вильнюса, Каунаса и Варшавы.

Всего предлагается семь курортов: Солнечный Берег, Золотые Пески, Несебр, Елените, Албена, Святой Влас и Созополь.

Путешествие в Болгарию в любом случае получится дешевле, чем в Турцию и Египет.

Например, семидневный отдых на одного с вылетом из Варшавы в трехзвездочном отеле будет стоить от €462, в четырехзвездочном – от €614.

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