Спецназовцы ГУР показали, как на фронте уничтожают оккупантов и их технику 26.02.2025, 20:37

Видео.

Спецназовцы ГУР на фронте уничтожают живую силу и технику врага. Спецподразделение «Крылья» показало очередную серию успешных огневых действий операторов FPV-дронов.

Об этом сообщает Telegram Главного управления разведки Минобороны Украины.

«Пылает российская бронированная техника и военный транспорт. Прицельных разрушительных ударов разведчики также наносят по тайникам и укрытиям оккупантов — ликвидация московитов продолжается!», - говорится в сообщении под видео.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com