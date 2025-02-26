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Спецназовцы ГУР показали, как на фронте уничтожают оккупантов и их технику

  • 26.02.2025, 20:37
Спецназовцы ГУР показали, как на фронте уничтожают оккупантов и их технику

Видео.

Спецназовцы ГУР на фронте уничтожают живую силу и технику врага. Спецподразделение «Крылья» показало очередную серию успешных огневых действий операторов FPV-дронов.

Об этом сообщает Telegram Главного управления разведки Минобороны Украины.

«Пылает российская бронированная техника и военный транспорт. Прицельных разрушительных ударов разведчики также наносят по тайникам и укрытиям оккупантов — ликвидация московитов продолжается!», - говорится в сообщении под видео.

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