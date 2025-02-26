В Польше астрономы-любители нашли 14 метеоритов
- 26.02.2025, 20:47
Момент падения болида попал на видео.
В гмине Дрелув (Люблинское воеводство) астрономы-любители нашли 14 метеоритов общим весом около 2 кг.
Это фрагменты болида, который упал 18 февраля. Уникальность находки заключается в том, что это первый случай в Польше, когда падение метеорита было зафиксировано камерами и подтверждено находкой.
Об этом в эфире «Польского радио» рассказал Матеуш Жмия, координатор сети наблюдения за метеоритами Skytinel:
«Это первый такой успех польских астрономов и исследователей метеоритов. До сих пор в Польше не было случая, когда падение метеорита было бы зафиксировано камерами, а затем подтверждено находкой. Я отвечал, прежде всего, за траекторию движения этого метеорита в атмосфере и определил ее. А затем за моделирование падения таких метеоритов, которых во всем мире не так много. Чуть больше 50. Это так называемый метеорит с родословной — его происхождение было установлено, а затем удалось найти сам объект и изучить его состав», — пояснил астроном.
Польская сеть наблюдения Skytinel сыграла ключевую роль в этом открытии. Она насчитывает более 50 камер, благодаря которым удалось определить траекторию падения метеорита и его размеры.