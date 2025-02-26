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Зеленский провел «очень важное» заседание Ставки

  • 26.02.2025, 21:00
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Зеленский провел «очень важное» заседание Ставки

Что обсуждали.

В среду, 26 февраля, президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. На Ставке были рассмотрены вопросы аналогов тех систем противовоздушной обороны, которых есть дефицит в Украине, сообщил президент на пресс-конференции.

«Я проводил очень важную Ставку. У нас сегодня была серьезная военная ставка, потому что есть много разных вызовов. И что бы ни было, какие бы отношения у нас с партнерами ни были, но системы противовоздушной обороны, дроны, системы радиоэлектронной борьбы, ракеты, борьба с ними и производство своих – это тоже серьезная тематика», - заявил президент Украины.

По его словам, сегодня был проведен реальный анализ глубоких ударов по территории РФ, дронов, их производства. Зеленский добавил, что у стран-партнеров «есть понимание, что мы от них ожидаем, с кем глубже будем работать».

«Имеем широкую карту к тому, что нужно сделать, и то, что у нас есть. И я доволен сегодняшней ставкой», – подчеркнул глава государства.

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