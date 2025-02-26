В США нашли необычный способ извлекать воду из воздуха 26.02.2025, 21:06

С помощью пищевых отходов.

Разработана технология, позволяющая извлекать значительное количество чистой питьевой воды из воздуха с помощью биомассы.

Этот инновационный метод использует природные материалы для поглощения влаги и ее последующего выделения при нагревании. В отличие от традиционных методов, требующих значительных энергетических затрат, новая система может работать за счет солнечной энергии или отходящего тепла, передает New Voice.

Процесс основан на модификации природных полисахаридов, таких как целлюлоза и хитозан, которые превращаются в гидрогели с высокой способностью к впитыванию воды. При температуре около 60 °C (140°F) собранная влага освобождается в очищенной форме, что делает метод доступным и энергоэффективным.

Полевые испытания показали, что один килограмм этого материала способен генерировать до 14,19 литров воды в сутки, что существенно превышает эффективность существующих технологий. Более того, система работает даже в засушливых условиях, где уровень влажности воздуха остается низким.

Технология может использоваться в различных сферах, включая автономные ирригационные системы, аварийное водоснабжение и переносные устройства для сбора воды. Исследователи продолжают работу над масштабированием производства, что может привести к коммерциализации метода в ближайшем будущем. Этот подход открывает новые возможности для обеспечения водоснабжения в удаленных и засушливых регионах, предлагая экологически чистое и устойчивое решение.

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