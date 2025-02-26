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Трамп: Я не буду давать много гарантий безопасности Украине

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  • 26.02.2025, 21:07
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Трамп: Я не буду давать много гарантий безопасности Украине
Дональд Трамп

По его словам, это будет делать Европа.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет предоставлять Украине «много» гарантий безопасности. По его словам, это будет делать Европа, поскольку она — сосед.

«Я не буду давать много гарантий безопасности [Украине], это будет делать Европа, потому что это их сосед. Но мы убедимся, чтобы все прошло хорошо», — сказал Трамп в среду, 26 февраля, на первом заседании кабинета министров.

Он добавил, что США будут сотрудничать с Украиной «с точки зрения редкоземельных металлов».

«Нам очень нужны редкоземельные элементы, они [Украина] имеют большие запасы», — сказал Трамп.

Он добавил, что считает это «замечательным соглашением» для Украины.

«Мы будем там работать, на земле, и это своего рода является автоматической гарантией, потому что никто не будет нападать на наших людей, когда мы там», — заявил президент США.

Он предположил, что соглашение о прекращении огня уже близко.

«Мы собираемся заключить соглашение с Россией и Украиной, чтобы прекратить убивать людей», — сказал он журналистам.

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