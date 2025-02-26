Трамп: Я не буду давать много гарантий безопасности Украине

Трамп: Я не буду давать много гарантий безопасности Украине2
- 26.02.2025, 21:07
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По его словам, это будет делать Европа.
Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет предоставлять Украине «много» гарантий безопасности. По его словам, это будет делать Европа, поскольку она — сосед.
«Я не буду давать много гарантий безопасности [Украине], это будет делать Европа, потому что это их сосед. Но мы убедимся, чтобы все прошло хорошо», — сказал Трамп в среду, 26 февраля, на первом заседании кабинета министров.
Он добавил, что США будут сотрудничать с Украиной «с точки зрения редкоземельных металлов».
«Нам очень нужны редкоземельные элементы, они [Украина] имеют большие запасы», — сказал Трамп.
Он добавил, что считает это «замечательным соглашением» для Украины.
«Мы будем там работать, на земле, и это своего рода является автоматической гарантией, потому что никто не будет нападать на наших людей, когда мы там», — заявил президент США.
Он предположил, что соглашение о прекращении огня уже близко.
«Мы собираемся заключить соглашение с Россией и Украиной, чтобы прекратить убивать людей», — сказал он журналистам.