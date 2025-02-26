Украинский нацгвардеец один пошел в атаку и взял в плен шестерых оккупантов

Украинский нацгвардеец один пошел в атаку и взял в плен шестерых оккупантов3
- 26.02.2025, 21:46
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Видео.
Боец 4-го батальона «Сила Свободы» 4-й бригады Нацгвардии «Рубеж» один пошел в атаку и штурмовал вражеский блиндаж, где находилась группа российских пехотинцев.
Украинский воин требовал от оккупантов сдаться, и те, не выдержав психологического давления, бросили оружие и вышли из укрытия. Как выяснилось, в плен попали шесть российских военных.
Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале «Бутусов Плюс».