Украинский нацгвардеец один пошел в атаку и взял в плен шестерых оккупантов 3 26.02.2025, 21:46

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Видео.

Боец 4-го батальона «Сила Свободы» 4-й бригады Нацгвардии «Рубеж» один пошел в атаку и штурмовал вражеский блиндаж, где находилась группа российских пехотинцев.

Украинский воин требовал от оккупантов сдаться, и те, не выдержав психологического давления, бросили оружие и вышли из укрытия. Как выяснилось, в плен попали шесть российских военных.

Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале «Бутусов Плюс».

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