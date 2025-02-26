Бойцы СБУ уничтожили 1600 российских дронов 26.02.2025, 22:06

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Видео.

Воины Службы безопасности Украины в целом уничтожили 1676 российских беспилотников. Об этом сообщает СБУ, опубликовав видеоролик.

«От просмотра этого видео у вас может начать мерцать в глазах. Ведь уничтоженных беспилотников очень много, большинство из них разведывательного типа: «Суперкам», «Зал, «Орлан» и другие», - говорится в сообщении.

Отмечается, что стоимость каждого из таких разведывательных дронов - более 100 тыс. долларов.

«Однако у нас был разработан fpv-самолет, стоимостью от 700 долларов и выше, который эффективно уничтожает такие беспилотники», - рассказал на форуме Украина. 2025 год глава СБУ Василий Малюк.

Он добавил, что бойцы СБУ также уничтожают вражеские ударные дроны типа «Ланцет».

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