Трамп: Путину придется пойти на уступки по войне в Украине 6 26.02.2025, 22:21

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Президент США также исключил смягчение санкций до остановки войны.

США не пойдут на ослабление антироссийских санкций до тех пор, пока в Украине не наступит мир, заявил Дональд Трамп. «Сейчас этого не будет», — ответил президент США на вопрос одного их журналистов о том, будет ли обсуждаться смягчение санкций против РФ в рамках переговоров по Украине.

По словам Трампа, темой снятия антироссийских ограничений его администрация будет заниматься уже после остановки вторжения РФ в Украину: «Хочу сначала посмотреть, сможем ли мы достигнуть соглашения [по Украине]».

Кроме того, в ходе общения с журналистами в Белом доме американский президент сказал, что России придется сделать уступки для достижения мира в Украине. «Да, он сделает. Ему придется», — подчеркнул Трамп в ответе на вопрос о том, собирается ли диктатор РФ Владимир Путин, которого глава белого дома назвал «умным, хитроумным человеком», смягчать свою позицию. «Мы сделаем все, что сможем, чтобы достичь сделки, хорошей для обеих сторон», — подытожил Трамп, добавив, что постарается приложить усилия, чтобы соглашение «было хорошим для Украины».

При этом Трамп отметил, что не может гарантировать заключение мирного договора по Украине, так как со сделками бывают «удивительные вещи». «Я думаю, мы заключим сделку. Я не могу это гарантировать… Много удивительных вещей происходит со сделками, но я думаю, что мы придем к соглашению», — заявил он.

Также президент США снова усомнился в необходимости предоставления американских гарантий безопасности Украине, потому что, по его мнению, этим должна заниматься Европа. «Я не собираюсь давать значительных гарантий безопасности, <…> потому что это сделает Европа. Они их соседи», — сказал Трамп, заверив, что Соединенные Штаты в ходе мирного урегулирования в Украине убедятся в том, чтобы «все было хорошо».

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