Премьер Италии: Гарантии безопасности для Украины должны быть реализованы в контексте НАТО
- 26.02.2025, 23:04
Другие решения кажутся Джордже Мелони «более сложными и менее эффективными».
Крепкий мир между Украиной и Россией может быть достигнут только с помощью гарантий безопасности, которые необходимо реализовать в контексте НАТО. Такое мнение высказала премьер-министр Италии Джорджа Мелони на брифинге в Риме с главой правительства Швеции Ульфом Кристерссоном, передает ANSA.
Премьер Италии заявила, что нужны усилия, чтобы заложить основы для справедливого и длительного мира в Украине, который наступит лишь в том случае, если Киеву будут предоставлены адекватные гарантии безопасности, чтобы агрессия не повторилась, и чувствующие угрозу европейские страны смогут ощущать себя в безопасности.
«Я всегда говорила и считаю, что эти гарантии безопасности должны быть реализованы в контексте НАТО, потому что я считаю, что это лучшая основа для гарантирования мира, который не является ни хрупким, ни временным, чтобы больше не было риска того, что Европа может снова впасть в драму войны», – акцентировала Мелони.
Она добавила, что другие решения кажутся ей «более сложными и менее эффективными».