Трамп приказал отменить нефтяное соглашение США с Венесуэлой

Трамп приказал отменить нефтяное соглашение США с Венесуэлой1
- 26.02.2025, 23:24
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Президент США заявил, что Мадуро не выполняет свои обязательства.
Президент США Дональд Трамп решил отменить нефтяное соглашение между США и Венесуэлой. Оно было подписано во времена его предшественника Джо Байдена.
Об этом сообщает Bloomberg.
«Мы отменяем уступки, которые Джо Байден предоставил Николасу Мадуро по нефтяной сделке», - написал Трамп во вторник в соцсети Truth Social.
В заметке американский президент сообщил, что приказал разорвать соглашение, датированное 26 ноября 2022 года, «начиная с 1 марта, когда была возможность его продлить».
Трамп заявил, что Венесуэла не выполнила условия соглашения с США по добыче нефти, и поэтому оно и будет аннулировано.
Также он отметил, что решение о расторжении соглашения связано не только с нарушениями условий нефтяной сделки. По словам Трампа, Каракас не выполняет свои обязательства по возвращению мигрантов, которых он «отправил» в США.