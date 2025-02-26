Польша и Великобритания усиливают экономическое сотрудничество
- 26.02.2025, 23:38
За последние пять лет товарооборот между странами вырос на 35%.
Экономические связи между Польшей и Великобританией сегодня сильнее, чем когда-либо, несмотря на Brexit. Обе страны продолжают расширять сотрудничество, особенно в таких сферах, как энергетическая трансформация, цифровизация экономики, а также академический и стартап-обмен, передает «Польское радио».
Такие выводы содержатся в отчете агентства Market Intelligence & Strategy, подготовленном по заказу Британско-Польской торговой палаты.
Генеральный директор палаты Марцин Цихы подчеркнул, что Польша и Великобритания остаются важными экономическими партнерами.
«Польша – это четвертый по величине рынок сбыта для Великобритании. В то же время для нас британский рынок занимает 11-е место. Это связано с тем, что Великобритания исторически ведет активную торговлю не только в Европе, но и в Африке, а также на других континентах. Однако даже с учетом разницы в масштабах экономик, можно сказать, что потенциал для сотрудничества остается огромным», – отметил Цихы.
За последние пять лет товарооборот между Польшей и Великобританией вырос на 35%, достигнув в 2023 году 36,4 миллиарда евро.
Британские инвесторы все больше интересуются польским рынком, что способствует укреплению двустороннего партнерства. Ожидается, что в ближайшие годы сотрудничество будет активно развиваться в энергетическом секторе, инновационных технологиях и цифровой экономике.