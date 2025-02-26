Зеленский: Для всех в мире важно, чтобы помощь США не была остановлена 26.02.2025, 23:55

Сила нужна на пути к миру.

Представители Украины готовятся к переговорам с Соединенными Штатами, которые должны пройти 28 февраля. Об этом в обращении по итогам 26 февраля заявил президент Украины Владимир Зеленский, стенограмму опубликовала его пресс-служба.

«Сегодня было много международной работы. Наши команды работают с Америкой, мы готовимся к переговорам уже в эту пятницу. Соглашение с Америкой. Поддержка нашего государства и людей. Гарантии мира и безопасности – это ключ к тому, чтобы Россия больше не разрушала жизнь других народов», – сказал Зеленский.

Он анонсировал свою встречу с президентом США Дональдом Трампом.

«Для меня и всех нас в мире важно, чтобы помощь Америки не была остановлена. Сила нужна на пути к миру», – подчеркнул президент Украины.

По его словам, сейчас Украина анализирует военную помощь, поступающую от партнеров.

«Анализируем, какие объемы поддержки идут от каждого из партнеров: Америка, Европа, другие части мира. Что незаменимо, что можно заменить. Мы работаем так, чтобы украинские позиции были защищены в любом случае. И это одно из ключевых условий для необходимой нам дипломатии – для правильной дипломатии, гарантирующей Украине мир», – заявил Зеленский.

Президент Украины рассказал также о своем общении в этот день с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру.

«Все наши усилия координируем с широчайшим кругом партнеров. Европейцы должны быть частью всех дипломатических усилий, касающихся Европы, и этот вопрос не просто о том, что сейчас, это должно быть всегда именно такой практикой: Европа никогда не должна быть где-то позади – второ- или третьестепенной. Я поблагодарил Португалию за неизменную поддержку, и мы согласовали дальнейшие контакты», – рассказал президент.

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