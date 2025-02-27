Кандидату в президенты Румынии Джорджеску запретили выезжать из страны
- 27.02.2025, 1:42
Стало известно, в чем его подозревают.
Пророссийского кандидата в президенты Румынии Келина Джорджеску в делах о подозрениях в совершении ряда преступлений запретили выезжать из страны.
Об этом сообщает Realitatea.
По информации издания, против Джорджеску возбудили уголовное дело, поскольку его подозревают в:
подстрекательстве к действиям против конституционного строя;
распространении ложных сведений;
инициировании или создании организации фашистского, расистского или ксенофобского характера;
публичному содействию лицам, которые виновны в совершении преступлений геноцида против человечности и военных преступлениях;
инициировании или создании антисемитской организации, вступлении в такую организацию или поддержка ее в любой форме.
На этом фоне Генеральная прокуратура Румынии взяла кандидата в президенты под судебный контроль на 60 дней.
По информации издания, самым серьезным обвинением является подстрекательство к действиям против конституционного строя. Из-за этого Джорджеску запрещено выступать в СМИ, создавать аккаунты в социальных сетях, носить оружие и покидать страну.
Ранее сообщалось, что Джорджеску задержали и доставили на допрос в генеральную прокуратуру. По информации Digi24, его охранник Марин Бурча также был задержан полицией и доставлен на допрос.