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Кандидату в президенты Румынии Джорджеску запретили выезжать из страны

  • 27.02.2025, 1:42
Кандидату в президенты Румынии Джорджеску запретили выезжать из страны
Келин Джорджеску / Фото: Getty Images

Стало известно, в чем его подозревают.

Пророссийского кандидата в президенты Румынии Келина Джорджеску в делах о подозрениях в совершении ряда преступлений запретили выезжать из страны.

Об этом сообщает Realitatea.

По информации издания, против Джорджеску возбудили уголовное дело, поскольку его подозревают в:

подстрекательстве к действиям против конституционного строя;

распространении ложных сведений;

инициировании или создании организации фашистского, расистского или ксенофобского характера;

публичному содействию лицам, которые виновны в совершении преступлений геноцида против человечности и военных преступлениях;

инициировании или создании антисемитской организации, вступлении в такую организацию или поддержка ее в любой форме.

На этом фоне Генеральная прокуратура Румынии взяла кандидата в президенты под судебный контроль на 60 дней.

По информации издания, самым серьезным обвинением является подстрекательство к действиям против конституционного строя. Из-за этого Джорджеску запрещено выступать в СМИ, создавать аккаунты в социальных сетях, носить оружие и покидать страну.

Ранее сообщалось, что Джорджеску задержали и доставили на допрос в генеральную прокуратуру. По информации Digi24, его охранник Марин Бурча также был задержан полицией и доставлен на допрос.

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