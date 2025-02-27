США расширяют санкции против Кубы 27.02.2025, 3:58

Вашингтон вводит визовые ограничения для кубинских чиновников.

Соединенные Штаты расширили существующую политику ограничений на выдачу виз ряду действующих и бывших кубинских должностных лиц. Речь идет о чиновниках, связанных с программой по трудоустройству, которая отправляет кубинских специалистов на работу за границу, в частности, работников здравоохранения. Об этом заявил во вторник госсекретарь Марко Рубио, передает «Голос Америки».

В своем заявлении Рубио сказал, что расширенные ограничения нацелены на отдельных лиц и их ближайших родственников, которые, как считается, несут ответственность за программу, которую госсекретарь назвал «принудительным трудом». Он добавил, что США уже ввели ограничения в отношении нескольких человек, включая граждан Венесуэлы.

«Программы экспорта рабочей силы Кубы, которые включают медицинские миссии, обогащают кубинский режим, а в случае с зарубежными медицинскими миссиями Кубы лишают простых кубинцев медицинской помощи, в которой они отчаянно нуждаются на родине», — сказал Рубио.

В заявлении Госдепартамента сообщается, что методы кубинского режима в сфере принудительного труда «хорошо задокументированы».

Ведомство подчеркивает, что США «привержены борьбе с практикой принудительного труда по всему миру».

Отношения между Соединенными Штатами и Кубой остаются напряженными с тех пор, как в результате революции 1959 года к власти пришел Фидель Кастро. На протяжении нескольких десятилетий в отношении острова действует торговое эмбарго США.

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