Румыния будет сбивать российские дроны 27.02.2025, 8:06

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Поддержан соответствующий закон.

В среду, 26 февраля, Сенат Румынии принял законопроект о контроле за использованием воздушного пространства. Документ регулирует процедуры, согласно которым армия может сбивать дроны, которые незаконно залетают в воздушное пространство страны.

Об этом сообщает Digi24 и другие СМИ.

Законопроект устанавливает меры контроля за использованием национального воздушного пространства, а также определяет органы и учреждения, ответственные за предотвращение и противодействие несанкционированному использованию воздушного пространства пилотируемыми и беспилотными летательными аппаратами.

Согласно документу, БпЛА, которые незаконно пересекают государственную границу Румынии и летают в национальном воздушном пространстве без разрешения - смогут быть уничтожены или нейтрализованы если их полет не может быть «взят под контроль» румынскими или военными силами НАТО.

Таким образом, будут созданы новые рамки сотрудничества и координации на уровне органов власти и учреждений, обладающих компетенциями по управлению и мониторингу национального воздушного пространства, а также обеспечению соблюдения правил его использования, что способствует повышению безопасности полетов.

Важно отметить, что законопроект был принятом Сенатом. В румынской системе законодательного процесса это означает, что закон больше не требует одобрения Палаты депутатов и будет направлен на подписание президенту.

Таким образом, закон фактически уже принят, но формально вступит в силу после публикации.

Напомним, пару недель назад на территории Румынии обнаружили фрагменты российских беспилотников «Герань». Россияне использовали их для атаки украинской портовой инфраструктуре в Одесской области.

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