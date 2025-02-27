Соловьева напугала перспектива возвращения военных РФ с фронта 4 27.02.2025, 8:10

7,520

Владимир Соловьев

Пропагандист начал задавать неудобные вопросы в прямом эфире.

Перспектива скорого завершения так называемой «СВО» пугает кремлевского пропагандиста Владимира Соловьева.

В эфире своего ток-шоу он открыто заговорил о негативных последствиях массового возвращения с фронта российских солдат, пишет «Диалог.UA».

Соловьев усомнился, что российская экономика, которая находится в очень плачевном состоянии после 3 лет войны на истощение, «потянет» возвращение в РФ сотен тысяч солдат.

«Ну вот закончится война в какой-то момент времени. Получается, 300-500 тыс. человек вернутся домой? А рабочие места высокооплачиваемые с зарплатами не ниже, чем сейчас они получают на фронте, экономика, которую сейчас пытаются охладить, способна сгенерировать? Будет ли экономика, которая создаст столько высокооплачиваемых мест, чтобы люди нашли себя на гражданке? Граждане себе такой вопрос задают? Они прогнозируют это?» - поинтересовался пропагандист.

Соловьев не стал озвучивать очевидный факт, что вернувшиеся с фронта оккупанты, которые привыкли не только к большим деньгам, но и убивать, повергнут Россию в тотальный криминал. В такой ситуации РФ уже была по итогам Афганской войны.

Однако в этот раз ожидается катастрофа с намного большими масштабами. Уже сейчас оккупанты, которые возвращаются в родные населенные пункты по ранению или в отпуск, массово убивают своих сограждан.

Об этом пишет российский оппозиционный Telegram-канал «Сеятель ветра».

«Соловьев внезапно стал задаваться в эфире правильными вопросами. А что будет делать потом в тылу после конца войны полмиллиона демобилизованных российских солдат, которые привыкли получать миллионы рублей, а вынуждены будут вернуться к зарплатам в 40 тысяч? Разумеется, правильный ответ - идти в криминал и сколачивать банды. «Брать свое», в их понимании. Но этот ответ Соловьев озвучивать, конечно, боится. Несомненно, это одна из причин по которой командование сегодня активно отправляет на убой инвалидов на костылях и делает все, чтобы с войны вернулось как можно меньше людей», - отметил ресурс.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com