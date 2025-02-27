AP: Переговоры Рубио и Каллас были внезапно отменены
- 27.02.2025, 8:18
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Появились официальные объяснения.
В среду между верховым представителем ЕС по иностранным делам и политика безопасности Кайей Каллас и госсекретарем США Марко Рубио была запланирована встреча.
Однако она внезапно была отменена из-за «проблем с расписанием» на фоне усиления политической напряженности между Штатами и Европой.
Об этом сообщает Associated Press.
Официальные лица с обеих сторон объяснили невозможность встречи по причине проблемам с графиком. Последний раз Каллас и Рубио встречались на Мюнхенской конференции по безопасности в Германии в прошлом месяце.
Однако европейские чиновники заявили, что эта ситуация стала для них неожиданностью, особенно учитывая то, что Каллас всего за два дня до этого анонсировала предстоящие переговоры с Рубио.
В частности, в понедельник она заявила, что проведет переговоры «по вопросам, которые представляют интерес для нас обоих», а для ЕС это прежде всего - война России против Украине и трансатлантические отношения.
«Очевидно, что заявления, исходящие от Соединенных Штатов, вызывают у нас всех беспокойство», - заявила она журналистам.
Каллас выразила надежду, что отношения между ЕС и США продолжат функционировать.
«Пока у нас нет никаких признаков, что этого не произойдет. Конечно, это изменится, это совершенно ясно. Но мы не должны выбрасывать в окно то, что хорошо работало до сих пор», - добавила она.
Высокопоставленный американский чиновник сообщил, что запланированная встреча, которая никогда не была указана в публичном графике Рубио, была отменена из-за «неизбежного конфликта расписаний».
Отмена произошла менее чем через неделю после того, как отдел планирования политики Госдепартамента разослал внутреннюю записку, в которой должностным лицам, работающим с Европой, было поручено выделить два конкретных вопроса во взаимодействии с европейскими коллегами. В записке от 21 февраля, с которой ознакомилось Associated Press, также упоминались предварительные планы предстоящей встречи Рубио с Каллас.
В меморандуме были обозначены два вопроса, вызывающих обеспокоенность: «Свобода слова и свободная оппозиция» и «Миграция».
В первом случае в меморандуме говорится, что Рубио и другие американские дипломаты должны в своих обсуждениях с европейскими официальными лицами подчеркнуть важность, которую администрация Трампа придает свободе слова.
Что касается миграции, в меморандуме говорится, что американские чиновники, включая Рубио, должны называть «политику фактически открытых границ» Европы «катастрофой», которая должна прекратиться».