Лавров одним заявлением об Украине обнулил рост российских акций 27.02.2025, 8:25

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Сергей Лавров

Ралли на фондовом и валютном рынке РФ оборвалось.

Рост российских акций и укрепление рубля, наблюдавшиеся в последние дни на фоне старта переговоров США и РФ в Саудовской Аравии и в ожидании возможного мирного соглашения, прекратился на торгах в среду после того, как глава МИД России Сергей Лавров потребовал передать стране-агрессору территории четырех областей Украины.

Как сообщает The Moscow Times, индекс Мосбиржи упал на 1,51%, потеряв 107 млрд рублей в пересчете на капитализацию крупнейших компаний.

Таким образом, был растерян весь рост пяти предыдущих торговых дней. Долларовый индекс РТС в моменте падал на 4%, но сократил снижение до 0,7% к закрытию торгов.

По состоянию на 20:12 по минскому времени просадка акций российских компаний выглядела следующим образом: – «Сбербанк» потерял 1,9% – «Газпром» – 2,6%; – «Роснефть» – 2%; – «Новатэк» — 2,6%; – «Совкомфлот» — 3%. На валютном рынке ситуация следующая: – курс юаня вырос на 1,9%, достигнув 11,91 рубля; – доллар на рынке Forex подорожал до 86,82 рубля, прибавив 1,6 рубля за день; – евро, которое утром опускалось ниже 90 рублей, к вечеру подорожало до 91,28 рубля.

По мнению участников рынка, эйфория от начавшихся переговоров между США и РФ постепенно улетучивается.

С декабря индекс Мосбиржи вырос на 39%, но этому предшествовало падение на 33% с мая по декабрь.

В следующем месяце ожидается усиление давления на рубль из-за новых санкций и снижения стоимости российской нефти Urals, которая рухнула до $60, что почти на $10 ниже бюджетного ориентира.

Уже на следующей неделе, когда подойдет к концу налоговый период, доллар может подорожать до 90-93 рублей.

Рубль в последнее время укреплялся исключительно за счет психологического фактора, тогда как экономические показатели говорят не в пользу российской валюты.

Отметим, Лавров, выступая в среду на пресс-конференции в Дохе, заявил, что РФ против прекращения огня по нынешней линии фронта и требует отдать ей всю территорию Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей.

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