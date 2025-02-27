ВСУ нашли мощное средство борьбы с российскими КАБами 27.02.2025, 8:41

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Бомбы не попадают по целям.

Управляемые авиабомбы с модулями планирования и коррекции (УМПК), которые авиация ВС РФ очень активно использовала в ходе агрессии против Украины, утратили свою эффективность, передает «Диалог.UA».

Z-каналы подтверждают, что они перестали попадать по целям. Об этом написал, в частности, известный Z-военкор Fighterbomber, который, как считается, принадлежит капитану ВКС России Илье Туманову.

Детали он расписал в своем блоге 25 февраля. Авиабомбы с УМПК, известные также как КАБы, до недавнего времени были для Украины одной из самых серьезных угроз.

С их помощью российская авиация имела возможность наносить разрушительные удары по позициям ВСУ и населенным пунктам с безопасного расстояния, не попадая в зону поражения украинской ПВО.

Перехват таких авиабомб был невозможен. До недавнего времени. Некоторое время назад в Силах обороны Украины начали ходить настойчивые слухи, что найдено средство борьбы с КАБами. Информацию подтверждает теперь и противник.

«Век божественных УМПК оказался недолог… (Украинцы - ред.) нашли противодействие… Однозначно УМПК свою огромную роль сыграли и буквально спасли ВКС от огромных потерь, но ничто не вечно под луной», - написал Z-блогер.

Он отметил, что российская авиация по-прежнему продолжает активно запускать КАБы. Однако прилетать по целям они перестали. Несмотря на это, командиры все так же бодро лгут вышестоящему командованию о несуществующих успехах.

Со слов Fighterbomber, Украина создала и напичкала весь фронт новыми средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые сбивают КАБам систему спутниковой коррекции.

Проблемы у ВС РФ возникли не только с авиабомбами, но и другими средствами поражения, работающими со спутника. Приходится сегодня полагаться исключительно на беспилотники на оптоволокне, которые не подвержены воздействию РЭБ.

По данным Fighterbomber, теперь, чтобы хоть одна бомба долетела до цели, нужно запускать 8-16 одновременно. Российская авиация, уверен он, делать этого не будет, так как такие операции будут некрасиво выглядеть в докладах.

Что касается дальнобойных средств поражения (ракет и дронов), то, по данным Z-блогера, ситуация для ВС РФ пока лучше, но ненамного.

Самые важные цели в тылу Украина защитила очень мощной РЭБ-защитой, пробить которую очень и очень сложно.

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