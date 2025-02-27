ISW: России придется пойти на территориальные уступки Украине 2 27.02.2025, 8:47

5,054

США и Европа в основном согласны по ключевым вопросам.

Правитель России Владимир Путин все еще не заинтересован в содержательных переговорах с Украиной. Глава Кремля продолжает верить, что может достичь всех своих целей в отношении Украины военным путем в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Аналитики Института изучения войны (ISW) проанализировали недавние заявления Путина и министра иностранных дел России Сергея Лаврова о требованиях РФ к прекращению огня в Украине.

Кремлевские чиновники по-прежнему настаивают, что для завершения войны необходимо устранить ее «коренные причины». Главными из них они называют недопущение вступления Украины в НАТО и полную капитуляцию Киева.

Западные разведывательные службы и некоторые конгрессмены США также уверены, что Путин сохраняет военные цели в Украине и не заинтересован в переговорном процессе.

При этом президент Украины ранее заявлял о готовности вести не только добросовестные переговоры с РФ, но и обсуждать возможные территориальные уступки.

Более того, Владимир Зеленский выразил готовность к прямым переговорам с Путиным, хотя изначально отказывался от этой идеи.

В Вашингтоне также призывают Кремль к добросовестным переговорам. Российские власти пытаются представить позиции США и Европы как существенно различающиеся, ложно изображая европейские страны сторонниками продолжения войны, тогда как США и Европа в основном согласны по ключевым вопросам.

Официальные лица США и ЕС неоднократно заявляли, что и России, и Украине, вероятно, придется пойти на территориальные уступки.

Дональд Трамп 26 февраля вновь подчеркнул, что России придется уступить в мирных переговорах.

На этом фоне страны ЕС утвердили новый пакет военной помощи Украине. Государственный секретарь США подчеркнул, что Киеву необходим сдерживающий фактор, чтобы предотвратить повторение событий 2022 года.

Официальные лица США и Европы также неоднократно подчеркивали важность сохранения украинского суверенитета и необходимости участия как Украины, так и Европы в мирных переговорах.

Кремль, вероятно, стремится обострить разногласия между Вашингтоном и Брюсселем, а также между США, Европой и Украиной, чтобы добиться дополнительных уступок в переговорах, включая те, которые поддерживают максималистские военные цели Путина.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com