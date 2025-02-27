В Беларуси хотят ввести важные изменения по недвижимости

В Беларуси хотят ввести важные изменения по недвижимости3
- 27.02.2025, 8:52
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Новшества касаются господдержки при строительстве жилья.
В Беларуси могут ввести изменения по господдержке при строительстве жилья. Для этого подготовлен специальный законопроект, который обсуждают чиновники, пишет «Зеркало».
Напомним, в Беларуси заметно проседают темпы строительства жилья для льготников с господдержкой.
Власти подготовили проект указа «О государственной поддержке при жилищном строительстве». Об этом стало известно из информации, которая появилась в телеграм-канале «совета республики».
Среди прочего чиновники прописали три варианта господдержки при строительстве или покупке готового жилья. Первый — льготные кредиты на возведение, реконструкцию одноквартирных жилых домов, квартир в блокированных жилых домах. Также это касается покупки одноквартирных жилых домов или квартир в многоквартирных домах, которые построили по госзаказу.
Второй — одноразовые субсидии на строительство или приобретение жилых помещений. Третий вариант, как планируется, будет доступен для многодетных и молодых семей: речь о финпомощи государства по возврату долга по льготным кредитам.
Власти хотят также откорректировать указ № 215 «О некоторых мерах по совершенствованию строительства (возведения, реконструкции) жилых помещений».
Как сообщается, изменения разработали для «комплексного совершенствования порядка предоставления гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, господдержки при возведении, реконструкции или приобретении жилых помещений».