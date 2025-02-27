«Недоплатила 60 копеек — и началось» 2 27.02.2025, 9:09

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Белоруска рассказала, как ее записывали на видео в налоговой.

Жительница Минского района поделилась в TikTok своим опытом общения с налоговой инспекцией, куда ее вызвали из-за небольшой недоплаты налога. Видео вызвало резонанс и обсуждение в комментариях, пишет «Телеграф».

На видео женщина рассказала, что получила уведомление о вызове в инспекцию Министерства по налогам и сборам по Минскому району для дачи пояснений по административному делу о неуплате налога (статья 14.4 КоАП РБ). Сумма недоплаты составила всего 60 копеек.

«Пригласили в отдельный кабинет и сразу же, моментально, включили запись нашего разговора», — рассказала автор видео, показывая в кадре уведомление. Она предупредила зрителей, что при посещении налоговой инспекции для дачи пояснений по любому вопросу нужно быть готовым к тому, что разговор будет записываться.

Женщина пояснила, что недоплатила сумму по невнимательности. На момент визита в налоговую, по ее словам, недоплата уже была погашена, но ее платеж прошел на день позже, чем налоговая списала эти 60 копеек принудительно. Ей сообщили, что штрафа, скорее всего, не будет, так как нарушение незначительное. Решение по ее делу будет принимать начальник инспекции. Она написала заявление о рассмотрении дела в ее отсутствии и пообещала поделиться результатом с подписчиками.

К слову, согласно части 1 статьи 14.4 КоАП, которую налоговая выставила блогеру, индивидуальному предпринимателю грозит штраф в размере 40% от неуплаченной суммы, но не менее двух базовых величин. Сейчас это 84 рубля. Если же недоплату допустило юридическое лицо, то минимальный размер штрафа возрастает до 10 базовых величин, что составляет уже 420 рублей.

Таким образом, недоплата в размере 60 копеек может привести к штрафу в размере минимум 84 рублей.

Ситуация вызвала живой отклик в комментариях. Некоторые пользователи поделились похожими историями: «Мне вчера позвонили за 50 коп. Хорошо, что не вызвали приехать».

Другой комментатор заявил, что у него «счет за 10 копеек заблокировали».

Есть и те, кто встал на защиту налоговой: «В магазине, если вы не заплатите 60 копеек, вам товар никто не отдаст. И вы это воспринимаете как должное. А если в бюджет не заплатили, то думаете: «Какая мелочь, меня отвлекают от дел!»

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