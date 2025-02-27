закрыть
27 февраля 2025, четверг, 9:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Спецоперация проходила в четыре этапа: как ВСУ освобождали Котлино

  • 27.02.2025, 9:21
Спецоперация проходила в четыре этапа: как ВСУ освобождали Котлино

Украинские военные рассказали подробности.

Еще 26 февраля в Сети появилась новость о том, что ВСУ удалось полностью освободить поселок Котлино от вражеских войск.

Бойцы ВСУ с позывными «Сид» и «Гера» поделились деталями уникальной военной операции. На первом этапе необходимо было стабилизировать обстановку, а уже на втором — нанести максимальный урон вражеским войскам в поселке, информирует ресурс «Суспільне Донбас».

На тот момент в Котлино находилось до 100 вражеских солдат. Третий этап включал в себя перекрытие всех путей к поселку, а заключительным шагом стало его полное освобождение.

В операции по освобождению Котлино участвовали бойцы 25-й бригады ВСУ. Одна штурмовая группа заходила в поселок пешком, а вторая — на БМП-2. Противник не ожидал атаки с применением бронетехники. При этом одна из БМП подорвалась на мине, но, к счастью, обошлось без жертв. Украинские силы сразу же открыли огонь по врагу, и практически сразу противник начал сдаваться в плен.

Пока одна часть бойцов ВСУ зачищала юго-восточную часть Котлино, другая выдвигалась в юго-западную, чтобы не дать противнику закрепиться в домах.

После этого украинские силы полностью зачистили поселок от оставшихся вражеских солдат.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Это утро избавило от иллюзий самых недоверчивых
Это утро избавило от иллюзий самых недоверчивых Наталья Радина
Любопытный глазок вертухая
Любопытный глазок вертухая Владимир Халип
«Тунеядец» – это звучит гордо
«Тунеядец» – это звучит гордо Ирина Халип
Вызов для России
Вызов для России Петр Олещук