Спецоперация проходила в четыре этапа: как ВСУ освобождали Котлино 27.02.2025, 9:21

Украинские военные рассказали подробности.

Еще 26 февраля в Сети появилась новость о том, что ВСУ удалось полностью освободить поселок Котлино от вражеских войск.

Бойцы ВСУ с позывными «Сид» и «Гера» поделились деталями уникальной военной операции. На первом этапе необходимо было стабилизировать обстановку, а уже на втором — нанести максимальный урон вражеским войскам в поселке, информирует ресурс «Суспільне Донбас».

На тот момент в Котлино находилось до 100 вражеских солдат. Третий этап включал в себя перекрытие всех путей к поселку, а заключительным шагом стало его полное освобождение.

В операции по освобождению Котлино участвовали бойцы 25-й бригады ВСУ. Одна штурмовая группа заходила в поселок пешком, а вторая — на БМП-2. Противник не ожидал атаки с применением бронетехники. При этом одна из БМП подорвалась на мине, но, к счастью, обошлось без жертв. Украинские силы сразу же открыли огонь по врагу, и практически сразу противник начал сдаваться в плен.

Пока одна часть бойцов ВСУ зачищала юго-восточную часть Котлино, другая выдвигалась в юго-западную, чтобы не дать противнику закрепиться в домах.

После этого украинские силы полностью зачистили поселок от оставшихся вражеских солдат.

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