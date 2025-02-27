Тренер «Легии»: Верю, что Шкурин будет забивать мячи и полностью раскроет свой потенциал
- 27.02.2025, 10:32
Белорус выступил в победном матче 1/4 финала Кубка Польши.
Главный тренер «Легии» Гонсалу Фейю прокомментировал выступление беларусского нападающего Ильи Шкурина в победном матче 1/4 финала Кубка Польши против «Ягеллонии» (3:1).
Напомним, Шкурин дебютировал в стартовом составе и был заменен на 66-й минуте, голевыми действиями не отметился.
«Не боялся ли я, что Илья может не справиться в «Легии», как ранее в «Ракове»? Нет. Когда приходит новый игрок, меня сопровождают совсем другие эмоции: доверие, вера, поддержка, максимальная помощь в интеграции в команду.
Илья, который играет за «Легию», и тот, который был в «Ракове», – это два разных человека. Их нельзя сравнивать, в том числе по спортивным причинам. Система совершенно другая.
Шкурин определённо стал опытнее благодаря сезонам в Экстраклассе, забитым мячам, игровым минутам. Недавно он дебютировал, а в среду впервые вышел в стартовом составе в очень сложный момент для команды. Были как положительные моменты, так и такие, которые можно улучшить.
Время позволит нам и Илье лучше сыграться. Верю, что он будет забивать мячи и полностью раскроет свой потенциал, которые он отчасти продемонстрировал в матче с «Ягеллонией», – сказал Фейю.