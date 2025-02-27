Глава МИД Эстонии: Европа сейчас занимает очень сильную позицию 2 27.02.2025, 10:37

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Маргус Цахкна

Фото: Siim Lõvi /ERR

У ЕC есть достаточно рычагов, чтобы давить на РФ в переговорах.

Европейские страны должны использовать все свое влияние на Россию в переговорах о прекращении войны в Украине. Европа сейчас занимает очень сильную позицию, но следует защищать эту позицию.

Об этом в интервью RND заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

«Путин придерживается своего главного мотива войны. Целью России в этой войне является не только получение территории в Украине, но и изменение всей архитектуры европейской безопасности», - сказал он.

Цахкна отметил, что нельзя допустить плохой сделки без значительного влияния со стороны Европы и Украины.

«Мы, европейцы, имеем многое в наших руках, чтобы оказать давление на Россию на переговорах», - сказал он.

Путин хочет вернуть «220 миллиардов евро замороженных активов» и добиться отмены санкций против российской экономики, отметил министр.

«И то, и другое - в наших руках, а не в руках американцев», - сказал Цахкна и добавил, что Трамп не очень серьезно относится к преступлениям, совершенным Путиным в Украине.

«Мы не должны позволить Трампу переписать историю в погоне за быстрой сделкой. К сожалению, мы видим, что переговоры уже ведутся и вскоре состоятся переговоры между двумя президентами на равных. Мы должны давить на Россию экономически и с помощью санкций, чтобы Москва не имела лучшей позиции на переговорах. Если Россия, а затем и США хотят говорить о Европе и Украине, невозможно принимать решения без нашего согласия», - подчеркнул он.

Ранее Цахкна заявил, что замороженные российские активы в Европе надо использовать и отдать Украине.

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