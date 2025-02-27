Белоруска купила дорогую Audi, а сделку назвали фиктивной 3 27.02.2025, 10:44

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иллюстративное фото

Автомобиль отправили под арест.

Суд Хойникского района признал недействительными договоры дарения и купли-продажи дорогостоящей Audi, которая ранее принадлежала обвиняемому в коррупции экс-сотруднику ОАО «Мозырский домостроительный комбинат». Подробности рассказали в Генпрокуратуре, пишет «Зеркало».

Приговором суда Хойникского района от 24 мая 2024 года трое сотрудников филиала «Хойникский завод железобетонных изделий» ОАО «Мозырский домостроительный комбинат» и индивидуальный предприниматель признаны виновными в хищении более 460 тонн арматуры путем злоупотребления служебными полномочиями группой лиц в особо крупном размере.

Всех фигурантов уголовного дела отправили в колонии на сроки от 6 до 9 лет со штрафом от 350 до 500 базовых величин (от 14 тысяч рублей до 20 тысяч рублей). Кроме того, их обязали возместить ОАО «Мозырский домостроительный комбинат» более 1,18 млн рублей материального ущерба, причиненного преступлением.

Еще на стадии предварительного следствия с санкции прокурора Гомельской области в августе 2023 года на автомобиль Audi А6 одного из обвиняемых был наложен арест. Авто мужчина купил в 2022 году за 73 тысячи рублей на доходы, полученные преступным путем.

В январе 2023 года, когда вскрылся факт хищения арматуры, обвиняемый попытался скрыть свое дорогое имущество. По договору дарения он передал Audi супруге, у которой даже не было водительского удостоверения. После возбуждения уголовного дела она продала легковушку своей родной сестре за половину себестоимости автомобиля, заключив договор купли-продажи.

В ходе допроса в качестве свидетеля новая владелица авто пояснила, что с момента получения в 2012 году водительского удостоверения у нее никогда не было авто. Кроме того, на момент приобретения автомобиля срок действия ее водительского удостоверения истек. Отвечая на вопрос о месте нахождении Audi, она сказала, что «он припрятан», и отказалась назвать данные человека, у которого находилась легковушка. Тогда прокуратура проанализировала доходы, полученные ею за последние несколько лет по основному месту работы и от оказания услуг репетитора.

«С учетом наличия на иждивении несовершеннолетнего ребенка у нее не было финансовой возможности приобрести дорогостоящий автомобиль. Указанные обстоятельства указывали на фиктивный характер заключенных сделок — они были совершены, чтобы не допустить обращения взыскания на имущество обвиняемого», — заключили в надзорном ведомстве.

Суд Хойникского района стал на сторону прокуратуры. Договоры дарения и купли-продажи автомобиля были признаны ничтожными, а государственные регистрации сделок — недействительными.

Отделом принудительного исполнения Речицкого района в рамках исполнительного производства на Audi A6 наложен арест.

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