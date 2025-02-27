10 самых интересных изображений герба «Пагоня» 2 27.02.2025, 11:13

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Самый древний из барельефов «Пагоні» находится на надмогильнике Ягайло.

В начале 2000-х годов герб «Погоня» был включен в Государственный список историко-культурных ценностей Беларуси. Сайт Charter97.org решил вспомнить самые интересные изображения этого старинного символа, которому, между прочим, уже больше семисот лет.

Пожалуй, самый древний из барельефов «Пагоні» находится в Кракове, на надмогильнике Ягайло, которого поляки ценят как своего короля, родоначальника династии Ягеллонов, а белорусы также помнят, что Ягайло - сын Ольгерда - начинал свою карьеру «главы» именно как великий князь ВКЛ.

В бывшей столице Великого княжества, Вильнюсе, находится, наверное, самое известное (или, как теперь говорят, распиаренное) изображение герба. Чтобы увидеть изображение, которое вдохновило Максима Богдановича на создание стихотворения-гимна «Пагоня», придите к вильнюсской Острой браме.

Если же вдруг не доедете до Вильнюса, загляните хотя бы в наши Ружаны, где на прекрасно отреставрированных воротах дворца Сапегов всадник с «Пагоні» является самым видным элементом большого герба мощного княжеского рода.

А вот герб Речи Посполитой с польскими орлами и «Пагоняй» можно увидеть в немецком Дрездене, на фасаде знаменитого дворца Цвингер, заложенного по приказу курфюрста Саксонии Августа Сильного. Так сказать, «по совместительству» более трех десятилетий тот Август был королем польским и великим князем ВКЛ - отсюда здесь и наш символ.

Также в Дрездене «Пагоня» занимает почетное место среди европейских гербов на стене под названием «Шествие королей» - самым большим в мире фарфоровым панно, составленном из 25 тысяч плиток, и, разумеется, одной из достопримечательностей города.

Кстати, когда-то такой же, как в дрезденском Цвингер, герб украшал и королевский Новый замок в Гродно (решение о его строительстве было принято как раз при Августе Сильном). К сожалению, от того древнего символа остался только осколок с «Пагоні», который сегодня лежит у входа в историко-археологический музей, что работает в бывшем дворце.

Можно сказать, каким-то чудом сохранилась «Пагоня» на мозаичном майоликовом панно возведенного в 1917-м здания Земельно-крестьянского банка (сейчас в нем работает ветеринарная академия).

Остался символ ВКЛ и на некоторых гербах белорусских городов, например, Могилева. В 1661 году, во время войны с Россией, могилевчане подняли восстание и полностью уничтожил семитысячный гарнизон оккупантов - из-за этого город уравняли в правах со столицей Вильнюсом и он получил от короля новый символ с элементом государственного герба «Пагоня».

Многие помнят, как в первой половине 1990-х «Пагоня» украшала фасады здания администрации президента и Дома правительства в Минске.

На страницы зарубежных СМИ «Пагоня» попала благодаря визитам в Беларусь мировых лидеров. Вот, например, известная иллюстрация к выступлению президента США Билла Клинтона в Академии наук Беларуси.

В наши дни древнее изображение вооруженного рыцаря на коне можно встретить на столичной площади Государственного флага - как действенный символ Витебской области.

Усё лятуць i лятуць тыя коні,

Срэбнай збруяй далёка грымяць...

Старадаўняй Літоўскай Пагоні

Не разбіць, не спыніць, не стрымаць.

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