Лыжный склон на курорте в Гродно закрыли через день работы 27.02.2025, 11:19

Потепление ни при чем.

В горнолыжном комплексе в гродненских Коробчицах закрыли и лыжную трассу. Она заработала после закрытия тюбинговой, но уже на следующий день парк активного отдыха «Коробчицкий Олимп» сообщил, что сломался подъемник, заметил Hrodna.life.

Трасса для лыж и сноубордов, которую в этом году открыли только 21 февраля, с 22 февраля закрылась. Причиной стала поломка подъемника, написали в Instagram комплекса. Оказалось, без подъемника покататься невозможно — на территорию комплекса никого не пускают.

«График работы 2 через 363? И так из года в год…» — иронизируют в комментариях. О возобновлении работы обещали сообщить отдельно, но комплекс все еще закрыт.

Тюбинговый склон этой зимой также не проработал и недели. Сначала мешала аномально теплая погода. Склон смогли подготовить для катания только к 15 февраля, а на следующий день после открытия тюбинговой трассы в Коробчицах там произошел несчастный случай: 10-летняя девочка столкнулась с двумя другими тюбингами и получила травмы. Следственный комитет начал проверку. Трассу закрыли с 20 февраля без объяснения причин, но пообещали взамен подготовить лыжный склон.

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