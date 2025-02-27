«Ему предлагали $1,5 миллиона» 1 27.02.2025, 11:37

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иллюстративное фото

В минском дворе показали «борьбу одного против всех».

В TikTok опубликовали ролик, в котором показали «борьбу» «одного против всех» в центре Минска. Речь о домах: новые высотки окружили частный дом. В комментариях пользователи стали делиться слухами о хозяине недвижимости. По одной из переданных легенд, «ему предлагали 1,5$ млн» за снос дома, пишет «Телеграф».

На видео заметно, что это двухэтажный дом с крышей (и чердаком, вероятно), а также пристройкой. «Один против всех», — написали на опубликованных кадрах.

В комментариях уточнили, что дом расположен на улице Тургенева в столице, недалеко от парка Дружбы народов.

«Спорная ситуация. Если верить легенде, то ему предлагали $1,5 млн, он отказался и попросил в два раза больше», — поделился один комментатор.

Другой просто сказал, что «владельцу до последнего предлагали очень хорошие деньги» без уточнения, сколько именно.

«Человек всю жизнь строил, жило не одно поколение, и тут нужно отдать под экскаватор. К сожалению, рано или поздно дожмут человека условиями», — считает пользователь TikTok.

Другая комментаторша пожаловалась, что на месте этого дома якобы «должен был быть паркинг». «А владельцы дома при чем, что кто-то рассчитывал там на его участок?» — ответили ей.

Кто-то же считал, что это «история про людскую жадность». «Мог взять 1,5 [млн долларов], купить офигенный дом + пару квартир на сдачу. Жил бы в доме, квартирки сдавал, но решил пойти на принцип и сильно проиграл», — написал юзер TikTok.

С ним не согласились: «Он, может, в «свое время» все до последней копейки вкладывал в этот дом, откуда нам знать обстоятельства и причины такого поступка. А теперь да, и представить страшно, как ему там живется».

Еще один пользователь решил просто пошутить, не комментируя решение хозяина дома: «Удобно, когда он будет мясо на гриле жарить, с балкона кричите ему «Переворачивай, чтобы не подгорело».

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