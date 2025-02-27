закрыть
27 февраля 2025, четверг, 12:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Ему предлагали $1,5 миллиона»

1
  • 27.02.2025, 11:37
  • 2,588
«Ему предлагали $1,5 миллиона»
иллюстративное фото

В минском дворе показали «борьбу одного против всех».

В TikTok опубликовали ролик, в котором показали «борьбу» «одного против всех» в центре Минска. Речь о домах: новые высотки окружили частный дом. В комментариях пользователи стали делиться слухами о хозяине недвижимости. По одной из переданных легенд, «ему предлагали 1,5$ млн» за снос дома, пишет «Телеграф».

На видео заметно, что это двухэтажный дом с крышей (и чердаком, вероятно), а также пристройкой. «Один против всех», — написали на опубликованных кадрах.

В комментариях уточнили, что дом расположен на улице Тургенева в столице, недалеко от парка Дружбы народов.

«Спорная ситуация. Если верить легенде, то ему предлагали $1,5 млн, он отказался и попросил в два раза больше», — поделился один комментатор.

Другой просто сказал, что «владельцу до последнего предлагали очень хорошие деньги» без уточнения, сколько именно.

«Человек всю жизнь строил, жило не одно поколение, и тут нужно отдать под экскаватор. К сожалению, рано или поздно дожмут человека условиями», — считает пользователь TikTok.

Другая комментаторша пожаловалась, что на месте этого дома якобы «должен был быть паркинг». «А владельцы дома при чем, что кто-то рассчитывал там на его участок?» — ответили ей.

Кто-то же считал, что это «история про людскую жадность». «Мог взять 1,5 [млн долларов], купить офигенный дом + пару квартир на сдачу. Жил бы в доме, квартирки сдавал, но решил пойти на принцип и сильно проиграл», — написал юзер TikTok.

С ним не согласились: «Он, может, в «свое время» все до последней копейки вкладывал в этот дом, откуда нам знать обстоятельства и причины такого поступка. А теперь да, и представить страшно, как ему там живется».

Еще один пользователь решил просто пошутить, не комментируя решение хозяина дома: «Удобно, когда он будет мясо на гриле жарить, с балкона кричите ему «Переворачивай, чтобы не подгорело».

@veronik_a2610 Как-то так #один #вполе #воин ♬ BadMan - so slow

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Это утро избавило от иллюзий самых недоверчивых
Это утро избавило от иллюзий самых недоверчивых Наталья Радина
Любопытный глазок вертухая
Любопытный глазок вертухая Владимир Халип
«Тунеядец» – это звучит гордо
«Тунеядец» – это звучит гордо Ирина Халип
Вызов для России
Вызов для России Петр Олещук