закрыть
27 февраля 2025, четверг, 12:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

США нацелились на ослабление связи России и Китая

  • 27.02.2025, 11:47
США нацелились на ослабление связи России и Китая

О такой необходимости заявил госсекретарь Марко Рубио.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил о необходимости ослабить связи Китая и России. Однако это надо сделать не сея раскола между соседями, которые обладают ядерным оружием.

Об этом сообщает Bloomberg.

«Я не знаю, удастся ли нам когда-нибудь полностью оторвать их (России, - ред.) от отношений с Китаем. Я также не думаю, что пребывание Китая и России на шее друг друга хорошо для глобальной стабильности, потому что они оба - ядерные державы», - сказал Рубио.

По его словам, тесные связи между Китаем и Россией могут создать проблему для США, если Москва станет «постоянным младшим партнером» Пекина, поскольку это будет тогда объединением двух ядерных держав против Вашингтона.

«Мы можем оказаться в ситуации, когда, независимо от того, хочет Россия улучшить свои отношения с США или нет, она это не сможет, потому что станет полностью зависимой от китайцев, поскольку мы отрезали их. Лучшим результатом для нас является иметь отношения с Россией», - отметил Рубио.

Отношения между Китаем и США

Стоит заметить, что отношения между США и Китаем характеризуются сложной динамикой. Эти страны время от времени сотрудничают, однако между ними все равно продолжается конкуренция за лидерство.

В частности, недавно Китай предложил странам свою помощь для реализации программ, которые остались без финансирования после решения администрации Дональда Трампа прекратить деятельность USAID.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Это утро избавило от иллюзий самых недоверчивых
Это утро избавило от иллюзий самых недоверчивых Наталья Радина
Любопытный глазок вертухая
Любопытный глазок вертухая Владимир Халип
«Тунеядец» – это звучит гордо
«Тунеядец» – это звучит гордо Ирина Халип
Вызов для России
Вызов для России Петр Олещук