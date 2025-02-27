США нацелились на ослабление связи России и Китая 27.02.2025, 11:47

О такой необходимости заявил госсекретарь Марко Рубио.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил о необходимости ослабить связи Китая и России. Однако это надо сделать не сея раскола между соседями, которые обладают ядерным оружием.

Об этом сообщает Bloomberg.

«Я не знаю, удастся ли нам когда-нибудь полностью оторвать их (России, - ред.) от отношений с Китаем. Я также не думаю, что пребывание Китая и России на шее друг друга хорошо для глобальной стабильности, потому что они оба - ядерные державы», - сказал Рубио.

По его словам, тесные связи между Китаем и Россией могут создать проблему для США, если Москва станет «постоянным младшим партнером» Пекина, поскольку это будет тогда объединением двух ядерных держав против Вашингтона.

«Мы можем оказаться в ситуации, когда, независимо от того, хочет Россия улучшить свои отношения с США или нет, она это не сможет, потому что станет полностью зависимой от китайцев, поскольку мы отрезали их. Лучшим результатом для нас является иметь отношения с Россией», - отметил Рубио.

Отношения между Китаем и США

Стоит заметить, что отношения между США и Китаем характеризуются сложной динамикой. Эти страны время от времени сотрудничают, однако между ними все равно продолжается конкуренция за лидерство.

В частности, недавно Китай предложил странам свою помощь для реализации программ, которые остались без финансирования после решения администрации Дональда Трампа прекратить деятельность USAID.

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