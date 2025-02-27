Для Украины есть две новости 1 Сергей Таран

27.02.2025, 12:11

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Пафосная российская «дедолларизация» закончилась так же, как и «денацификация».

Путин официально объявил, что готов продавать свои металлы и минералы США за американские доллары. То есть, когда Путин десятилетиями гневно рассказывал странам Глобального Юга, что американские «империалисты» за бесценок скупают их ресурсы, он им просто завидовал. Стоило только главному «империалисту» бросить взгляд на российские просторы, как их вождь радостно закрутил хвостом.

Здесь для Украины есть две новости. Первая – поучительная. Разговоры о чьих-то невиданных ресурсах, которые «легко» можно получить, являются распространенным приемом политических торгов и манипуляций. Ибо невиданные прибыли будут (возможно) когда-то, а политический результат можно получить уже сегодня. Главное – знать, кому это предлагать, и четко понимать, ради чего это делается. Прием этот, кстати, доступен для всех участников международных отношений…

Вторая новость – скорее хорошая, чем плохая, хотя имеет свои нюансы. Российской недоимперии, оказывается, катастрофически не хватает западных инвестиций и технологий. Именно западных. Потому что ни Китаю, ни каким-либо участникам БРИКС Путин ничего подобного не предлагал.

Пафосная российская «дедолларизация» закончилась так же, как и «денацификация».

Сергей Таран, «Фейсбук»

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