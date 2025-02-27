Ошарашенный Лукашенко молчал целую неделю 4 Андрей Бронишевский

27.02.2025, 12:17

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Диктатора снова кинут?

Крутой разворот американской политики в сторону России привел в ужас не только американских союзников. Александр Лукашенко был так ошарашен случившимся, что молчал целую неделю. Хотя обычно у Лукашенко всегда есть что сказать по любому поводу.

Пришел в себя только в коровнике. Видимо, помогла привычная атмосфера. Посетовал на коварных американцев, которые хотят оторвать Китай от России и сказал, что ему лично американо-российский союз вряд ли пойдет на пользу.

«Меняется ситуация. Где-то, наверное, нам на пользу, где-то вряд ли, если туда, договорятся Путин и Трамп, вернутся все эти иностранные компании — вначале американские, а потом другие — европейские. Будет непросто конкурировать на нашем рынке».

Про конкуренцию, конечно, чистая правда. Весь успех белорусских товаров на российском рынке был обусловлен тем, что после ухода западных компаний у белорусских товаров не осталось конкурентов. Сейчас белорусские трактора, грузовики и холодильники с трудом выдерживают конкуренцию с китайскими. А чтобы конкурировать на два фронта легендарное белорусское качество не рассчитано.

Но перспектива конкуренции на российском рынке – вершина айсберга. До того, как западные компании начнут возвращаться в Россию, белорусскому экономическому чуду еще надо дожить. Потому что белорусское экономическое чудо дало обильные всходы на крови украинцев.

В то время как гражданский экспорт в Россию потихоньку сдувается, продукция военного и двойного назначения пользуется стабильным спросом. Глава Госкомвоенпрома недавно хвастался, что экспорт по линии ведомства поставил исторический рекорд в прошлом году. Самые большие в мире белорусские микросхемы не очень подходят для смартфонов, но вполне годятся для ракет.

Но сокращение военного заказа в России белорусское процветание как-нибудь переживет. Жило же оно без этого заказа раньше. И теперь тоже справится. Хотя показывать экономические чудеса, как раньше, конечно, уже не получится.

Настоящая проблема в российско-американской сделке это та, которой Лукшенко не мог позволить себе поделиться даже с коровами. Особые союзнические отношения не позволяют. Белорусская пропаганда радуется тому, как Трамп кинул своих союзников. Лучше бы побеспокоились о том, как поступает со своим союзником Путин.

Во время посещения коровника Лукашенко сказал, что он в курсе американских замыслов, потому что «глубоко погружен в эти вопросы». То есть, Путин своего союзника о содержании сделки не проинформировал. Иначе не пришлось бы никуда погружаться в коровнике. А раз пришлось погружаться, значит не сказал.

И именно эта проклятая неопределенность, а не возвращение конкуренции на российском рынке или сокращение российского военного заказа, является для Лукашенко главным поводом для беспокойства. Потому что Украину ты еще попробуй подели. А суверенные гарантии Лукашенко даже и делить не надо. Все свои гарантии Лукашенко обменял на миску чечевичной похлебки. Похлебка съедена и новые гарантии взять неоткуда.

Новые гарантии должно было дать участие в переговорах по Украине. Не зря же Лукашенко на них набивался с такой настойчивостью. Но на переговоры по Украине даже НАТО никто, похоже, приглашать не собирается. Так что белорусские власти о своем участии уже даже не вспоминают. И если Украина какие-нибудь гарантии получит, то Лукашенко рискует остаться один на один с Путиным. И если Путину опять понадобится белорусская территория, чтобы не нападать на Вильнюс или Варшаву так, как он не нападал на Киев, то Лукашенко никто, конечно, не будет спрашивать.

Андрей Бронишевский, planbmedia.io

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