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Минчанка установила в квартире матери видеокамеру и заметила странного «гостя»

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  • 27.02.2025, 12:39
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Минчанка установила в квартире матери видеокамеру и заметила странного «гостя»

Это спасло пожилую женщину с деменцией.

Установленная в квартире минчанки система видеонаблюдения помогла задержать злоумышленника, который пытался похитить у пенсионерки ювелирные украшения на 56 тысяч рублей, сообщили в МВД.

Минчанка установила в квартире страдающей от деменции 90-летней матери видеокамеру. В один из дней она заметила, что к гости к женщине зашел посторонний. Об этом жительница столицы сообщила в 102.

Прибывшая на место группа быстрого реагирования возле подъезда пенсионерки задержала 20-летнего иностранца. При мужчине были обнаружены десять золотых изделий стоимостью 56 тысяч рублей, которые он похитил у потерпевшей.

«Оперативники уголовного розыска установили, что иностранец проследил за пожилой женщиной, которая возвращалась с прогулки, и зашел за ней в подъезд. Он представился продавцом посуды и под этим предлогом вошел в квартиру, где обыскал шкафы, нашел и забрал драгоценности. После этого он попытался скрыться на приготовленном автомобиле, однако не успел, так как был задержан», — сообщили в МВД.

Возбуждено уголовное дело за кражу в особо крупном размере.

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