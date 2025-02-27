Буданов раскрыл, кто из окружения Путина больше всего влияет на его решения 27.02.2025, 12:30

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СЕРГЕЙ ШОЙГУ

Роль одного из них сильно упала.

Несмотря на перестановки в российском руководстве, ключевые позиции остаются неизменными. Роль бывшего министра обороны Сергея Шойгу значительно снизилась, тогда как Николай Патрушев продолжает сохранять влияние.

Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью «Укринформу».

У Буданова спросили, кто, по его мнению, сейчас может влиять на российского диктатора Владимира Путина, и сильно ли изменилась политическая ситуация в России.

«Ничего не изменилось. Единственное - роль Шойгу сильно упала. При этом позиции Патрушева остались почти неизменными», - отметил Буданов.

Он подчеркнул, что должность секретаря Совета безопасности РФ остается ключевой в российской власти, но Шойгу на ней ограничили во влиянии. Буданов также обратил внимание на то, что рабочий кабинет Патрушева расположен непосредственно в Кремле, что подчеркивает его статус.

«Шойгу Патрушевым не стал. Он даже заместителей своих назначить не может. Нормально работает, но только как технократ, который занимается бюрократическими и организационными вопросами», - подытожил Буданов.

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