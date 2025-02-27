«Я помню, когда впервые сказал тебе «mi amor» 27.02.2025, 12:42

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Прощальная речь Ярдена Бибаса — мужа Шири и отца Ариэля и Кфира, которых похоронили в Израиле.

В Израиле в среду прощались с семьей Бибас, погибшей в плену у ХАМАС. Рыжеволосые мальчики Ариэль и Кфир, которым на момент похищения было четыре года и 10 месяцев, стали символом трагедии с заложниками в Израиле. Кампания за их освобождение, проводившаяся в Израиле все полтора года после трагедии, в буквальном смысле слова была окрашена в оранжевый цвет.

В ходе теракта 7 октября детей вместе с родителями Шири (31 год на момент нападения) и Ярденом Бибас (34) похитили и забрали в Газу боевики ХАМАС.

19 февраля ХАМАС заявил, что готов передать Израилю тела четверых заложников, среди которых — семья Бибас. 20 февраля останки Ариэля, Кфира и 83-летнего Одеда Лифшица вернулись домой. Тело Шири Бибас, вместо которого ХАМАС сначала вернул останки неизвестной женщины, было передано израильтянам сутками позже.

Осмотр тел израильскими экспертами показал, что мальчики были убиты не позднее ноября 2023 года, то есть вскоре после пленения.

Израильское издание 9tv.co.il публикует прощальную речь Ярдена Бибаса — мужа Шири и отца Ариэля и Кфира, которых похоронили в Израиле:

— «Mi amor»

Я помню, когда впервые сказал тебе «mi amor» (моя любовь). Это было в самом начале наших отношений. Ты сказала мне называть тебя так только в том случае, если я действительно уверен, что люблю тебя, и не просто ради слов.

Тогда я не сказал этого, потому что не хотел, чтобы ты подумала, будто я тороплюсь сказать «я тебя люблю». Но, Шири, я открою тебе секрет: я уже тогда любил тебя, когда сказал «mi amor».

Шири, я люблю тебя и всегда буду любить!

Шири, ты для меня все! Ты лучшая жена и мама на свете. Ты мой лучший друг.

Мишмиш, кто теперь поможет мне принимать решения?.. Как мне теперь решать что-либо без тебя?

Помнишь наше последнее решение?

В убежище я спросил тебя: «Сражаемся или сдаемся?»

Ты ответила: «Сражаемся», и я сражался.

Шири, я сожалею, что не смог защитить вас. Если бы я только знал, что произойдет, я бы не стрелял.

Я думаю обо всем, что мы пережили вместе, и в голове столько прекрасных воспоминаний.

Я помню, как родились Ариэль и Кфир. Я помню, как мы сидели дома или в кафе, разговаривали обо всем, наслаждались моментами. Я скучаю по этому, мне этого так не хватает.

Мне очень не хватает твоего присутствия.

Я хочу рассказать тебе обо всем, что происходит в мире и здесь, в Израиле.

Шири, все знают и любят нас. Ты не представляешь, насколько безумным кажется все это.

Шири, люди говорят мне, что всегда будут рядом, но они — не ты.

Поэтому, пожалуйста, оставайся рядом и не уходи далеко!

Шири, это самый близкий момент к тебе с 7 октября, и я не могу тебя ни поцеловать, ни обнять… Это разрывает меня на части!

Шири, прошу, береги меня…

Береги меня от плохих решений. Береги меня от всего злого. Береги меня от меня самого.

Не дай мне погрузиться во тьму.

Мишмиш, я люблю тебя!

Чуки,

Ты сделал меня отцом.

Ты сделал нас семьей.

Ты научил меня тому, что действительно важно в жизни, и что значит ответственность.

В день, когда ты родился, я повзрослел в одно мгновение благодаря тебе. Ты так многому научил меня о самом себе, и я хочу сказать тебе спасибо.

Спасибо, мой дорогой.

Ариэль, надеюсь, ты не злишься на меня за то, что я не смог защитить вас, за то, что меня не было рядом в этот момент.

Я надеюсь, ты знаешь, что я думал о тебе каждую минуту, каждый день.

Я надеюсь, что ты наслаждаешься раем.

Я уверен, что ты смешишь всех ангелов своими шутками и подражаниями.

Я надеюсь, что там есть много бабочек, на которых ты сможешь смотреть, как ты любил делать во время наших пикников.

Чуки, будь осторожен, когда спускаешься с облака, не наступи на Тони…

Научи Кфира всем своим пародиям, и развеселите там всех наверху.

Ариэль, я люблю тебя «больше всех в мире, всегда в мире», как ты всегда говорил нам.

Фуфик

Я не думал, что наша семья может быть еще более совершенной. А потом появился ты и сделал ее еще более прекрасной…

Я помню твои роды.

Я помню, как во время родов акушерка внезапно остановилась, и мы испугались, подумав, что случилось что-то плохое.

Но она просто хотела сказать нам, что у нас родился еще один рыжий.

Мама и я смеялись и радовались.

Ты принес еще больше света и счастья в наш маленький дом.

Ты пришел с этим своим заразительным смехом и очаровательной улыбкой, и я влюбился в тебя с первой секунды!

Невозможно было не целовать тебя постоянно.

Кфир, прости меня за то, что я не смог лучше защитить вас.

Но для меня важно, чтобы ты знал: я очень тебя люблю и ужасно по тебе скучаю!

Я скучаю по твоим смеху и улыбке.

Я скучаю по нашим утренним играм, когда мама просила меня присмотреть за тобой перед уходом на работу.

Я так любил эти маленькие моменты, и сегодня мне их не хватает больше всего на свете!

Кфир, я люблю тебя «больше всех в мире, всегда в мире»!

У меня есть еще много слов, которые я хочу вам сказать, но я сохраню их для нас, когда мы будем наедине…

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