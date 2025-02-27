Как минчанка лечила курицу от кашля
- 27.02.2025, 12:28
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Белоруска отправила ее в духовку
Забавную историю рассказала в программе «С Любовью о Минске» на «Радио-Минск» столичный орнитолог Мария Карась.
Среди редких обращений специалист вспоминает курицу, которая кашляла, пишет «Минск-Новости».
— Хозяйка рассказала, что перепробовала все способы, но ни один не помог, кроме прогревания в духовке, — с улыбкой рассказала Мария Карась. — Курицу усаживали на полчаса в духовой шкаф, разогретый до 45 градусов, чтобы птица посидела в тепле и прогрелась.
Помню, наш ассистент пошутил, мол, лучше включить разогрев на 180 градусов — и кашлять питомица больше не будет никогда.