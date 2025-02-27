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«Изменил прописку, не мог полгода визу получить»

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  • 27.02.2025, 12:55
«Изменил прописку, не мог полгода визу получить»

Белорусы рассказали, на что идут, чтобы записаться на польскую визу.

Визовые центры компании VFS Global, сотрудничающие с посольством Польши в Беларуси, принимают заявителей в соответствии с регионом регистрации. В Брестской области, как утверждают в специализированных телеграм-чатах, записаться проще всего, поэтому белорусы начали менять место регистрации, чтобы получить визу в ЕС, пишет «Белсат».

Польша остается одним из лидеров по количеству выданных белорусам виз и единственной из наших соседей, кто выдает туристические визы. Самое сложное — записаться на подачу документов на сайте официального партнера польского посольства, компании VFS Global.

Беларусы давно жалуются, что самостоятельно поймать слот почти невозможно и ситуация не меняется, несмотря на меры против ботов. В телеграм-чатах, где обсуждают визовый квест, жалуются, что доступные даты мгновенно разбирают, к тому же сайт может выдать ошибку на любом этапе мучительного пути. И это если удастся зайти в свой аккаунт, потому что даже залогиниться в день, когда «выкидывают» слоты, бывает невозможно.

«Верификацию прошел, а места уже нет».

«Сайт работает, когда нет дат, а когда они есть — сразу 100 500 ошибок».

Страница VFS Global не выдерживает «помогаторов», обещающих записать в визовый центр. В среднем они берут 500−650 рублей, однако в чатах пишут, что цена может достигать и 2700.

«В марте [прошлого года] купила за 1400 рублей, виза была на руках через полторы недели. Без верификации и личного присутствия. В этом году решила снова купить, мне заломили цену 2700».

При этом обращение к таким посредникам — дело ненадежное. Во-первых, они сами, как свидетельствуют пользователи услуги, могут ловить слоты месяцами, во-вторых, регистрация должна быть проведена по всем правилам и выдержать проверки. Иногда визовый центр звонит тем, у кого запланирована подача документов, и проверяет, самостоятельно ли записался человек. Кроме того, во время визита в центр работники смотрят фото, сделанное при регистрации.

«Если вы не проходили верификацию в день регистрации — признак высокой вероятности, что ваш талон «левый», верификацию прошли не вы, и вас развернут на подаче».

«На входе в ВЦ проверяют паспортные данные, смотрят фото в системе и лицо пришедшего».

В чатах появилась конспирологическая версия, что базу VFS Global взломали и загружают туда фото людей, записавшихся с помощью «помогаторов», но не проходивших верификацию.

Теперь официально. Визовый центр Польши объяснил, в каких случаях после звонка человеку его запись на подачу могут аннулировать

Вместе с бесконечными жалобами на невозможность поймать дату рассказывают и примеры самостоятельной записи. Более того, иногда случается неожиданность, и слоты «выкидывают» в систему вне графика: кто-то отказался, кому-то визит аннулировали.

«Только что подала документы в ВЦ в Могилеве. На входе сверяют запись, у них список с такими же данными и фото, как в талоне. Звонка из ВЦ не было. Приняли даже немного раньше назначенного времени. Свободно, очереди нет вообще».

«В Могилеве подавался, записался сам, пускали только согласно времени, администратор спросила цель поездки и попросила показать приглашение. Выдала талон, дождался своей очереди, минут 15. Дал инспектору свои документы, он дал бумагу заполнить адрес и номер телефона для доставки. С инспектором заняло 2 минуты».

Однако на то, чтобы записаться на подачу документов, уходят месяцы.

«Пытался с июля получить визу, вот наконец еду в Гомель».

«На Минскую область хоть кто-то записался или нет? Я с ноября все никак не могу».

«Третий месяц сижу, руками и «помогаторами» не могу поймать».

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Визовые центры VFS Global принимают заявителей в соответствии с регионом прописки.

Для жителей четырех областей — Минской, Могилевской, Витебской и Гомельской — назначены только три центра: в Минске, Могилеве и Гомеле. При этом жители Гродненской области имеют два центра, в Гродно и Лиде. А прописанные в Брестской области могут подаваться аж в трех местах: в Бресте, Пинске и Барановичах.

Именно в Брестской области, как утверждают участники чатов, больше шансов записаться, хотя и там это нелегкое дело. Люди даже меняют место регистрации, лишь бы получить визу.

«13 февраля подача в Пинске. Паспорт пришел с визой 20-го. Изменил прописку. Не мог полгода получить».

«Буду рассматривать этот вариант, если не запишусь в течение двух недель. Пора менять прописку, потому что 5 месяцев не могу записаться».

В целом настрой у желающих получить визу пессимистический. На прямой вопрос «Как поймать дату на подачу?» один человек получил ответ:

«Сидеть в чатах с датами. Молиться всем богам, танцевать с бубном и надеяться на чудо, чтобы вас не выкинуло с сайта и вы смогли зайти. Или найти «помогатора» и отдать свои деньги».

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