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Ученые рассказали о гормонах молодости

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  • 27.02.2025, 12:59
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Ученые рассказали о гормонах молодости

Они помогут в борьбе со старением.

Новое исследование подтверждает, что гормоны могут быть использованы для борьбы с возрастными изменениями кожи и волос.

Они способны замедлять процессы деградации соединительной ткани, поддерживать жизнеспособность стволовых клеток и предотвращать потерю пигмента, приводящую к поседению волос, пишет New Voice.

В настоящее время ограниченное количество гормональных средств применяется в клинической практике для поддержания молодости кожи. В первую очередь это ретиноиды и эстрогены. Однако исследователи выявили новые гормональные факторы, которые регулируют процессы старения и могут стать основой будущих антивозрастных методов.

Кожа является не только мишенью для различных гормонов, но и одним из крупнейших органов, способных вырабатывать гормональные вещества. Среди изученных гормонов особый интерес представляет мелатонин, обладающий антиоксидантными свойствами и регулирующий митохондриальный метаболизм. Благодаря этим характеристикам он может стать эффективным средством против старения кожи.

Дополнительные гормональные факторы, такие как α-меланоцитстимулирующий гормон, окситоцин, эндоканнабиноиды и другие модуляторы, также играют важную роль в защите кожи от воздействия УФ-излучения и поддержании ее пигментации. Их изучение открывает новые возможности для разработки эффективных антивозрастных терапий.

Дальнейшие исследования в этой области могут привести к созданию новых методов профилактики и лечения возрастных изменений кожи и волос. Современные достижения в гормональной терапии позволяют значительно расширить горизонты в борьбе со старением, предлагая инновационные решения для поддержания здоровья и молодости кожи.

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