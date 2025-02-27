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СБУ задержала агента ФСБ

  • 27.02.2025, 12:57
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СБУ задержала агента ФСБ

Он готовил серию поджогов ключевых энергетических объектов.

Служба безопасности Украины продолжает активную борьбу с российскими агентами. На этот раз в Кропивницком был задержан злоумышленник, который готовил серию поджогов ключевых энергетических объектов региона.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Telegram.

Завербованный агент проводил разведку вблизи электроподстанции, обеспечивающей энергией областную больницу и несколько подразделений Сил обороны. Как установило следствие, его целью было отключение электроэнергии на этих объектах, что могло привести к серьезным последствиям для местных военных и медицинского учреждения.

Пособник оккупантов собирал информацию о техническом состоянии и охране энергообъектов, которую затем передавал своему российскому куратору для «согласования» поджога. Кроме того, он предоставлял врагу геолокации потенциального размещения украинских защитников.

Во время обыска у задержанного был изъят мобильный телефон с доказательствами его преступной деятельности. Служба безопасности уже предъявила ему подозрение в госизмене. Шпион находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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