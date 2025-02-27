Высокоточная авиабомба AASM-250 Hammer уничтожила место дислокации подразделения армии РФ в Курской области
- 27.02.2025, 13:09
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Видеофакт.
В сети опубликован фрагмент боевой работы пилота МиГ-29 40-й бригады тактической авиации «Привид Києва».
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи снята атака места дислокации врага высокоточной авиабомбой AASM-250 «Hammer».
«Украинская авиация наносит удар высокоточными авиабомбами AASM-250 «Hammer» по месту дислокации личного состава ВС РФ в Курской области», - отмечает в комментарии автор публикации.