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Высокоточная авиабомба AASM-250 Hammer уничтожила место дислокации подразделения армии РФ в Курской области

  • 27.02.2025, 13:09
  • 1,228
Высокоточная авиабомба AASM-250 Hammer уничтожила место дислокации подразделения армии РФ в Курской области

Видеофакт.

В сети опубликован фрагмент боевой работы пилота МиГ-29 40-й бригады тактической авиации «Привид Києва».

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи снята атака места дислокации врага высокоточной авиабомбой AASM-250 «Hammer».

«Украинская авиация наносит удар высокоточными авиабомбами AASM-250 «Hammer» по месту дислокации личного состава ВС РФ в Курской области», - отмечает в комментарии автор публикации.

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