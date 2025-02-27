В Москве нашли тело полковника МВД

В Москве нашли тело полковника МВД1
- 27.02.2025, 13:29
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Российский офицер мог покончить с собой в своем кабинете.
В здании российского Главного управления по борьбе с экономической преступностью и коррупцией (ГУЭБиПК) МВД в центре Москвы обнаружено тело замначальника управления «П» (занимается преступностью на крупных промышленных предприятиях) полковника Евгений Головатого, сообщает «Коммерсантъ».
Предполагается, что офицер совершил самоубийство в служебном кабинете, пишет газета.
Следственный комитет проводит доследственную проверку, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.