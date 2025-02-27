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Кремль приказал госСМИ не хвалить Трампа

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  • 27.02.2025, 13:35
Кремль приказал госСМИ не хвалить Трампа
Дональд Трамп
Фото: Getty Images

Боятся провала переговоров.

На фоне потепления отношений между Россией и США в администрации президента рекомендовали пропагандистским СМИ «не хвалить лично» американского президента Дональда Трампа, но создать образ «человека, который имел мудрость откликнуться на протянутую Россией руку», рассказали «Верстке» несколько источников в провластных медиа и собеседник, близкий к Кремлю. «На случай, если переговоры ни к чему не приведут, всегда можно будет сказать, мы пытались, мы сделали все», — объяснил один из собеседников издания.

По его словам, любые контакты команд Владимира Путина и Трампа необходимо подавать в позитивном контексте. «Причем надо всячески подчеркивать, что контакты идут не с каким-то абстрактными американцами, а с командой Трампа. Человека, которого всячески щемили и на родине, и в Европе. Мол, нас давили, его давили, но мы оказались сильнее», — пояснил собеседник «Верстки». Сотрудник крупного государственного СМИ так описал новую информационную политику: «Обещаний по концу СВО не даем, сроков не называем. Главное — они пошли на контакт, а мы готовы выслушать». Один из сотрудников гостелеканала отметил, что указаний форсировать что-либо не было, но в администрации президента потребовали «балансировать Трампа» заявлениями российской стороны. «Похоже на минное поле: не перехвалить, не недохвалить. Поэтому переходим в режим простой информационной отработки. От греха подальше», — добавил руководитель одного провластного СМИ.

До этого Трамп озадачил Кремль своими заявлениями по Украине и резким тоном в отношении украинского президента Владимира Зеленского, говорили источники Bloomberg. По их словам, высказывания Трампа «превзошли все ожидания» Москвы, которая стремилась навязать США свой взгляд на российско-украинскую войну. При этом высшее руководство России опасается возможной «ловушки» или неожиданных поворотов со стороны американской администрации, которая пока демонстрирует готовность к уступкам. Тем не менее, Кремль намерен использовать эту ситуацию, чтобы извлечь максимальную выгоду для России из любой сделки о завершении войны, говорил собеседник Bloomberg.

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