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В Австрии создали правительственную коалицию без «друзей Путина»

  • 27.02.2025, 13:41
В Австрии создали правительственную коалицию без «друзей Путина»

Австрийская партия свободы осталась за бортом.

Австрийская либеральная партия NEOS, консервативная Австрийская народная партия (ÖVP) и Социал-демократическая партия (SPÖ) договорились о формировании трехпартийной правительственной коалиции в Австрии. Это должно положить конец затяжному политическому кризису в стране, где на выборах в сентябре 2024 года победила ультраправая Австрийская партия свободы, пишет New Voice.

О формировании новой правительственной коалиции три партии объявили утром 27 февраля, сообщает австрийский портал АРА.

Сегодня же в австрийском парламенте презентуют программу нового правительства. Оно будет сформировано без участия ультраправой Австрийской партии свободы, выигравшей выборы осенью 2024 года — с тех пор и продолжались долгие раунды переговоров о формировании коалиции. Как напоминает Reuters, это самый длинный период формирования нового австрийского правительства после выборов со времен Второй мировой войны. Это будет первое трехпартийное правительство в Австрии с 1949 года.

Канцлером Австрии, скорее всего, станет лидер центристов — Австрийской народной партии (ÖVP) Кристиан Штокер, который недавно возглавил эту политсилу.

Как ожидается, новое правительство возьмет на себя обязательства ужесточить миграционную политику Австрии, в частности в отношении права получения убежища в стране. Эти меры будут касаться ограничения права на воссоединение для семей мигрантов, также планируется запрет на ношение традиционных мусульманских головных уборов для несовершеннолетних. В то же время правительство будущей Австрии планирует сохранить программу развития австрийских вооруженных сил, как и участие страны в Sky Shield (Небесный щит) — проекте интегрированной европейской системы противовоздушной обороны (ПВО), которая включает противобаллистические возможности.

Парламентские выборы в Австрии состоялись 29 сентября 2024 года. На них победила ультраправая Австрийская партия свободы (FPÖ), которая получила рекордные 57 мандатов (на 26 больше, чем в 2019). Эта политсила выступает против мигрантов, «исламизации» страны и за более крепкие отношения Австрии с Россией. Лидер австрийских ультраправых Герберт Кикль — известный региональный союзник венгерского премьера Виктора Орбана и словацкого Роберта Фицо. Кикль и его партия резко критиковали Украину и Евросоюз, а также являются сторонниками дружбы с Россией.

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