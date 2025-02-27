БРИКС решил остановить расширение после окрика Трампа 2 27.02.2025, 13:50

2,616

В текущем году расширения блока не будет.

БРИКС поставил на паузу прием новых членов, сообщили «Известиям» в министерстве иностранных дел (МИД) Бразилии, которая является председателем объединения в 2025 году. Там пожаловались на «институциональные проблемы», возникшие в связи с увеличением числа участников. Бразилия намерена сосредоточиться на их решении, поэтому в текущем году расширения блока не будет. За последние два года к Бразилии, России, Индии, Китаю, ЮАР в БРИКС присоединились еще пять стран: Египет, Иран, ОАЭ, Эфиопия (2024) и Индонезия (2025).

Представитель шерпы Бразилии в БРИКС Дэниель Лейтао сообщил, что текущим приоритетом будет адаптация новых участников и их «полная интеграция» в рабочие процессы. Основными трудностями он назвал рост числа мероприятий, дублирование работы между существующими механизмами и отсутствие консолидированного и постоянного реестра документов и инициатив. Заявление о прекращении расширения БРИКС прозвучало на фоне угроз президента США Дональда Трампа обложить страны объединения стопроцентными пошлинами за попытки создать новую валюту и отойти от доллара. После этого Россия, которая активно продвигала идею такой валюты с начала войны против Украины, открестилась от проекта. А уже 13 февраля американский лидер заявил, что «БРИКС мертв».

О намерении создать «международную резервную валюту» на основе корзины валют БРИКС Путин заявил в июне 2022 года. Он обвинил власти Запада в «безответственной» макроэкономической политике, «включая запуск печатного станка, бесконтрольную эмиссию и накапливание необеспеченных долгов». Глава МИД РФ Сергей Лавров спустя полгода подтвердил, что проект будет всерьез обсуждаться государствами-членами блока, поскольку они «прекрасно понимают, что поставлено на карту».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com