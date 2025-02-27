«Это позорная капитуляция»: Губарев взвыл из-за проекта перемирия с Украиной

«Это позорная капитуляция»: Губарев взвыл из-за проекта перемирия с Украиной1
- 27.02.2025, 13:59
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Перед губернаторами в РФ поставлены две главные задачи.
Один из символов сепаратизма на Донбассе Павел Губарев бьет тревогу и заявляет, что российские власти уже готовят почву для прекращения войны, пишет «Диалог.UA».
По его словам, в январе администрация президента РФ собрала всех губернаторов и сообщила им, что скоро будет объявлено перемирие.
Губернаторам поручено подготовить население к этому решению и убедить россиян, что заключаемые соглашения являются победой Москвы.
Губарев, который сам поддерживал войну, выразил скептицизм по поводу такой политики Кремля.
В своем сообщении он назвал предстоящее перемирие «позорной капитуляцией», но затем зачеркнул это выражение, что может свидетельствовать о внутренней цензуре или попытке избежать последствий со стороны российских властей.
Согласно опубликованной информации, Кремль поставил перед губернаторами две главные задачи: убедить население, что перемирие - это победа России; контролировать настроения несогласных и не допустить массового недовольства среди военных и радикальных сторонников войны.
По словам Губарева, обсуждение параметров соглашения продолжается, но его подписание ожидается в ближайшие несколько месяцев. Он не раскрывает конкретных деталей обсуждаемых договоренностей, но очевидно, что Кремль заранее готовит общественное мнение к необходимости завершения войны.
Дональд Трамп ранее заявлял, что хочет заключить сделку по Украине, а в российской элите давно ходят разговоры о необходимости «замораживания» конфликта.
Кремль боится реакции общества
Резкое прекращение войны может вызвать недовольство среди ультрапатриотических кругов и военных, которые потеряли десятки тысяч бойцов. Чтобы предотвратить возможную нестабильность, российские власти заранее продумывают информационную кампанию, цель которой - выдать уступки за победу.
«Дальнейшие события будут развиваться стремительно», - предупреждает Губарев.