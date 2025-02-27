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Важный сдвиг в войне

  • Андрей Окунь
  • 27.02.2025, 14:04
  • 3,278
Важный сдвиг в войне
Андрей Окунь

Зеленский встретится с Трампом раньше Путина.

Президент США Дональд Трамп заявил, что в эту пятницу в Вашингтон прилетит президент Украины Владимир Зеленский для подписания того самого соглашения по редкоземельным металлам.

«Зеленский приедет в пятницу. Теперь это подтверждено. Мы собираемся подписать соглашение, которое будет очень важным», — произнес Трамп в официальном выступлении.

Получается, стороны все-таки смогли договориться. Как сказал сам Зеленский, в документе появилось упоминание гарантий о защите, а кабальные условия на сумму в $500 млрд, наоборот, убрали.

Примечательно, что именно Зеленский встретится с Трампом первее. Путин с его многочисленными прогибами, предложениями и заискиваниями перед американцами остался нерукопожатным.

Интересно, как отреагировали на эту новость в Кремле? Заревновали, почувствовали себя брошенными? Ждем, когда Путин будет жаловаться, как его снова обманул коварный Запад.

На самом деле, в пятницу произойдет важный сдвиг в идущей войне. Хоть какое-то промежуточное соглашение — уже большое достижение. Вероятнее всего, похожий документ в ближайшее время предложат на подпись и России.

Андрей Окунь, Telegram

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